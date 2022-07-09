По итогу оккупационные войска достигли незначительных успехов в течение 8 июля и продолжают наступление на запад от Лисичанска.

Российские оккупанты осуществляют огневое влияние по всей линии фронта-от Попасной до Кременной.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его данным, враг пытается продвинуться от населенных пунктов Луганщины до первых сел Донецкой области.

"Может казаться, что оккупанты ведут наступательную операцию к западу от Лисичанска и все. Впрочем сдерживать вооруженные формирования россиян мы стараемся по всей линии фронта. Они не покидают попытки ворваться вглубь соседней области вдоль админграницы. Атакуют с нескольких направлений. Там, где идти вперед им неудобно, устраивают настоящий ад, обстреливая территории на горизонте. Поэтому опасность поступает повсюду - от Кременной до Попасной", - сообщил Гайдай.

По его данным, только ночью оккупанты провели 8 артиллерийских обстрелов, 3 – минометные, а также нанесли 9 ракетных ударов.

Гайдай отметил, что по итогу оккупационные войска достигли незначительных успехов в течение 8 июля и продолжают наступление на запад от Лисичанска.

"Пока никакой оперативной паузы, объявленной врагом, не наблюдается. Он атакует и обстреливает наши земли с той же интенсивностью, как и раньше. Наши военные мужественно держат оборону", - подытожил председатель ОВА.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Гайдай заявил, что Северодонецк находится на грани гуманитарной катастрофы. Там отсутствуют централизованное водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение.

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