Тела убитых жителей в течение месяца оставались лежать на улицах, поэтому в городе стоит неприятный запах.

Более месяца, с 8 мая, Попасная Луганской области находится под оккупацией российских войск. На момент захвата в городе остались полторы тысячи человек. Всех их захватчики принудительно вывезли в Первомайск.

Об этом сообщил руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов в эфире телемарафона.

В настоящее время жители постепенно возвращаются домой, но их не много. "Сейчас людям разрешили вернуться в Попасную пешком. Это примерно семь километров. Дома они увидели ужас, который произошел после двух месяцев обстрелов Попасной. В домах ничего не осталось. Украли (россияне - Ред.) все: бытовую технику, мебель, вещи, которые пригодны для потребления", - рассказал он.

По словам Ханатова, тела убитых жителей в течение месяца оставались лежать на улицах. В городе - неприятный запах.

"Город уничтожен полностью. Ни водообеспечения, ни газообеспечения, ни электрообеспечения. Попасная питалась электроснабжением из Кремнной и Счастья. Если бы сейчас можно было деоккупировать Попасную, коммункаций в ближайшее время там не было бы", - рассказал Ханатов.

Кроме того, он рассказал, что в селе Камышеваха в местном храме прятались 60 человек. Оккупанты пообещали им привезти еду, но на следующий день также депортировали.

Как сообщал УНИАН, 8 мая военный эксперт Олег Жданов заявил, что в Попасной уже нечего защищать, позиции разбиты артиллерией, авиацией противника, поэтому ВСУ отошли на новый, обустроенный рубеж, более выгодный.

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