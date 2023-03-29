В течение суток российские захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области.

Российские оккупанты продолжают штурм города Бахмут и имеют частичный успех, но Вооруженные Силы Украины мужественно держат город.

"На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех. Однако наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Отмечается, что в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области.

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Противник обстрелял Миньковку, Орехово-Васильевку, Бахмут, Часов Яр и Торецк Донецкой области.

Ситуация в городе-крепости Бахмут - детали

28 марта командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что украинские защитники удерживают Бахмут вопреки "разным срокам и прогнозам". Он подчеркнул, что российские оккупанты не оставляют попыток окружить и захватить город.

Оккупанты в течение последней недели захватили еще примерно пять процентов территории Бахмута, и теперь занимают около 65% территории города, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В Минобороны рассказали об информационно-психологических операциях врага по ситуации в Бахмуте.

Владимир Зеленский заявил, что если Украина потеряет город Бахмут Донецкой области, за который идут ожесточенные бои с российскими оккупантами, президент РФ Владимир Путин "продаст эту победу" своим соотечественникам, Ирану и Китаю.