Если лидер россиян почувствует, что украинцы слабы - то будет давить, предупредил президент Украины.

Если Украина потеряет город Бахмут Донецкой области, за который идут ожесточенные бои с российскими оккупантами, президент РФ Владимир Путин "продаст эту победу" своим соотечественникам, Ирану и Китаю.

Если лидер россиян "почувствует какой-то запах крови", что украинцы слабы - то будет "давить, давить, давить", рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press.

"Если Бахмут сдастся российским войскам, их президент Владимир Путин продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану", - предупредил украинский лидер.

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Глава государства подчеркнул, что в случае поражения в Бахмуте наша власть столкнется с внутренним и внешним давлением.

"Наше общество почувствует усталость… Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними", - предупредил Зеленский.

Бои за Бахмут - сегодня это стоит знать

За Бахмут уже не один месяц продолжаются ожесточенные бои. По сведениям западных СМИ, Россия в ходе боевых действий уже потеряла до 30 тысяч своих пособников.

В Минобороны Украины предупредили, что противник также проводит информационно-психологические операции. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что враг, в частности, хочет подорвать доверие украинцев и военных к решениям командования насчет города.

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