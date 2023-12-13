Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что такие действия можно считать нарушением Женевской конвенции.

На видео с дрона видно, как группа военных преступников армии РФ ведет троих украинских пленных перед собой, а за их спинами начинает стрелять по позициям наших военных. Кадры с беспилотника получило Радіо Свобода от военных ВСУ из-под Работино.

На видео видно: после того, как завязался бой, военные РФ начали отступление. Безоружных людей послали назад, а потом выстрелили в сторону одного из них.

На следующем кадре видно: на земле лежит недвижимое тело. Судьба украинского бойца на этот момент неизвестна.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что такие действия можно считать нарушением Женевской конвенции.

"Согласно Женевской конвенции, вообще прямо запрещается использовать военнопленных для участия в боевых действиях. То есть, военнопленный после предоставления официального статуса должен находиться в специально созданном лагере для военнопленных вдали от боевых действий и ожидать процедуру обмена", – сказаломбудсмен.

В ГУР сообщили, что со стороны России на этом участке фронта сейчас воюет 234-й десантно-штурмовой полк в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ.

Военные преступления российских оккупантов

Телеграм-канал DeepState выложил видео, на котором видно, как группа оккупантов расстреливает двух военных во время того, как они выходили из блиндажа. На видео видно, что один из военных держал руки за головой.

Утром Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ официально подтвердило, что видео с расстрелом украинских военных - не фейк. Армия РФ действительно совершила это преступление и убила двух военных, которых взяла в плен возле Степового Донецкой области.

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