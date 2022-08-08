Пропаганда РФ может придумывать параллельные миры, где Херсон - Страна Оз, Донецк - Эребор, а Запорожье - Нарния, но Киев вернет свои территории, отметили в ОП.

Россия рассматривает возможность провести на оккупированных территориях вместо "референдума" "голосование на дому".

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Telegram.

Он отмечает, что бред руководства России относительно "маленькой, быстрой и победоносной войны" в Украине, стал "символом бесконечного унижения России и головной болью для аппаратчиков Кремля". "Те, кто хотел повторить и масштабировать "Крымскую кровавую весну" 2014 года, стали заложниками собственных фантазий - отсюда постоянные изменения дат, формата и все большее раздражение российского президента от несостоятельности своей свиты. Потому что никто не хочет никакой РФ с ее оккупацией...", - отмечает Подоляк.

Он отмечает, что вместо "торжественного референдума" с концертами Лепса и Валерии в Кремле готовы провести "голосование" в условиях активных боевых действий. Выглядит смешно: "референдум" в Запорожской области без областного центра; в Донецке, где в пригороде стоят Вооруженные силы Украины; на Херсонщине, где российские войска находятся в столь шатких условиях, что боятся громких звуков и опустошают аптеки, скупая лекарства против ночного энуреза", - отмечает он.

По его словам, но и это не удается оккупантам, потому что "как в известном меме: "спектакля не будет, мы испортили реквизит". Подоляк отмечает, что первичные социологические опросы указывают на то, что количество желающих "присоединиться" к России оказалось настолько мизерным, что "продать это аудитории будет просто невозможно".

"А если учесть кампанию террора и запугивания, то и эту цифру можно разделить на три. Не получается создать картинку и для внешнего мира - все запомнили украинские митинги в Херсоне, Бердянске и Мелитополе. Как следствие, Россия рассматривает возможность провести вместо "референдума" "голосование на дому". То есть просто соврать", - отмечает он.

Подоляк подчеркнул, что для Украины никакие псевдореферендумы не означают ничего, как и для международного сообщества. По его словам, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области - часть Украины и все удары по российским военным подразделениям там будут легитимными, ведь будут направлены на освобождение территорий". "Поэтому попытки "аннексии" или смены флага будут не более чем пропагандистским продуктом для внутреннего потребления", - добавил он.

Подоляк отмечает, что российская пропаганда "может придумывать параллельные миры, где Херсон - Страна Оз, Донецк - Эребор, а Запорожье - Нарния". "Но реальная политика делается на войне, а не в телевизоре. Украина вернет свои территории военным способом при любом из сценариев", - подчеркнул он.

Напомним, российские войска без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля якобы для "демилитаризации" и "денацификации". Противники захватили ряд населенных пунктов на востоке и юге Украины и назначили там своих "руководителей", которые заявили о желании провести псевдореферендум о "вхождении" в состав России.

Владимир Зеленский говорил, что если на захваченной территории пройдет "референдум", то для Москвы будут закрыты возможности переговоров с Киевом.

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