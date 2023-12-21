По данным аналитиков Института, эти силы воюют против ВСУ в районе Кременной.

Российские военкоры утверждают, что оккупанты захватили две неустановленные позиции на восточном берегу реки Оскол на Купянском направлении, однако ISW не обнаружил доказательств этого наступления.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). В отчете говорится, что оккупанты атаковали возле Синьковки и Ивановки, а ВСУ контратаковали возле Синьковки.

Российские и украинские войска вели позиционные бои западнее Кременной, в районе Дибровы и Серебрянского лесничества. Аналитики указали, что в этом районе действуют отряды российской 201-й военной базы (Центральный военный округ). "Присутствие подразделений 201-й военной базы, базирующейся в Душанбе (Таджикистан), указывает на то, что российские войска продолжают перебрасывать часть своих сил из Таджикистана для усиления военных действий", - подчеркнули аналитики.

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Кроме того, российские военкоры распространили данные о том, что будто бы оккупанты продвинулись к западу от Бахмута, но ISW не может подтвердить изменения линии фронта в этом районе. Также оккупанты преувеличили свои достижения в районе Авдеевки. Аналитики отметили, что пропагандисты сообщили о продвижении россиян к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского, но ISW не обнаружил никаких визуальных подтверждений этому утверждению.

Война в Украине: новости

За сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов. Также поражен один зенитно-ракетный комплекс противника.

В свою очередь, подразделения ракетных войск разбили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и шесть артиллерийских средств противника.

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