Также среди уничтоженного один ЗРК, склад боеприпасов и техника.

За сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. Там добавили, что также поражен один зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) противника.

В свою очередь, подразделения ракетных войск разбили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и шесть артиллерийских средств противника.

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"Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая ракета Х-59", - добавили в Генштабе.

Война в Украине: новости

За прошедшие сутки произошло 99 боевых столкновений. В частности, на Купянском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага, где противник пытался прорвать оборону ВСУ.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 13 атак оккупантов вблизи Белогоровки Луганской области и восточнее Тернов, спорного Донецкой области. На Бахмутском направлении ВСУ отбили 7 атак противника возле Богдановки, Клещиевки и Андреевки.

А на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны отразили 14 атак противника в районах Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, и еще 22 атаки возле Северного, Первомайского и Невельского.

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