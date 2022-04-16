Французский фотограф показал одно из посланий российских захватчиков в Буче.

Российские оккупанты оправдывают зверства в Буче Киевской области тем, что это был приказ.

Об этом свидетельствует фотография квартиры в Буче, опубликованная французским фотографом Филиппом де Пульпике.

В частности, захватчики оставили на стене одной из квартир неграмотное послание к украинцам.

"Это был приказ... Sorri", - написали оккупанты.

Военные "второй армии мира", очевидно, не знают, как грамотно писать базовые слова на английском.

Резня в Буче

Как сообщал УНИАН, вечером 2 апреля появилась информация от Генштаба ВСУ об окончательном освобождение всей Киевской области от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Российский убивали и насиловали, издевались и пытали людей. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей.

Во время зачистки от ДРГ и неразорванных боеприпасов в Буче украинские защитники нашли братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти. На обочинах валялись тела застреленных женщин, которые оккупанты не успели сжечь.

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