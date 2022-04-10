"Массовка" российских пропагандистов выглядит ничтожной на фоне антироссийского митинга в марте.

Российские оккупанты пытались устроить в оккупированной Новой Каховке "антиукраинский" митинг для пропагандистских роликов. Однако попытка провалилась.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"10 апреля оккупанты провели пророссийский "митинг" во временно захваченной Новой Каховке - вывели на площадь аж (!!!) 30 человек с российскими флагами. Попытки русских создать имитацию их поддержки в Украине выглядят все более жалкое. Особенно на фоне настоящей акции за Украину, которая проходила в Новой Каховке в марте. Поэтому все будет Украина!"- говорится в сообщении.

В то же время депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань поделился кадрами этого никчемного "спектакля" и сравнил его с проукраинским митингом в городе.

"Россияне в Новой Каховке пробуют сделать картинку, но снова провал. Несколько десятков ряженых мужчин с триколорными тряпками? А чего оккупанты стоят так далеко друг от друга? Даже не знают, как это делается, потому что на подсознании боятся собираться на митинги? Или оставляют место, чтобы потом в фотошопе людей долепить, монтаж - как любят у бункерного?", - написал депутат.

Как сообщал УНИАН, в городе Новая Каховка Херсонской области оккупанты призвали граждан Украины наняться на работу в "полицию".

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