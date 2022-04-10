В свежей сводке Генштаба за 10 апреля говориться, что оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Николаевском направлении.

С начала полномасштабного вторжения оккупанты пытались атаковать Николаев дважды. Стреляли по гражданской инфраструктуре и применяли кассетные снаряди. Но украинские военные успешно отбросили захватчиков сначала от города, а затем – к границе области.

Мэр Николаева Александр Сенкевич в беседе с LIGA.net рассказал о том, как чувствует себя город и оценил угрозу оккупации.

В окрестностях города точатся бои

Россия продолжает обстреливать села в окрестностях Николаева. В то же время в самом городе "относительно тихо" – по сравнению с постоянными обстрелами по 2-3 раза в день.

По словам Сенкевича, таким образом оккупанты пытаются запугать мирных граждан. Мол, если вы не хотите, чтобы с Николаевом сделали то же, что с Мариуполем, нужно сдаться.

О ситуации в захваченной Снегиревке

В настоящее время Украина не контролирует этот населенный пункт, там стоят российские войска.