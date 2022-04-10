С начала полномасштабного вторжения оккупанты пытались атаковать Николаев дважды. Стреляли по гражданской инфраструктуре и применяли кассетные снаряди. Но украинские военные успешно отбросили захватчиков сначала от города, а затем – к границе области.
Мэр Николаева Александр Сенкевич в беседе с LIGA.net рассказал о том, как чувствует себя город и оценил угрозу оккупации.
В окрестностях города точатся бои
Россия продолжает обстреливать села в окрестностях Николаева. В то же время в самом городе "относительно тихо" – по сравнению с постоянными обстрелами по 2-3 раза в день.
По словам Сенкевича, таким образом оккупанты пытаются запугать мирных граждан. Мол, если вы не хотите, чтобы с Николаевом сделали то же, что с Мариуполем, нужно сдаться.
О ситуации в захваченной Снегиревке
В настоящее время Украина не контролирует этот населенный пункт, там стоят российские войска.
"А мы ее "шмалить" не можем, потому что там наши люди. Ничего не могли с этим поделать", – говорит Сенкевич.
Есть ли угроза оккупации Николаева
Сенкевич не стал комментировать военные действия, однако подчеркнул, что в Николаеве сегодня небезопасно. Каждый может погибнуть в любое время и в любом районе города.
"Мы знаем, что оккупанты накапливают войска. Есть много информации в соцсетях, что большое количество военной техники перемещается из Крыма в Херсонскую область. А оттуда можно пойти только на Николаев. Поэтому мы ожидаем увеличения российского контингента и готовимся к этому", – добавил он.
О гуманитарной ситуации
Сегодня катастрофы (гуманитарной – Ред.) нет. Регулярно подвозятся необходимые продукты, средства гигиены, медикаменты.
После того как россиян оттеснили в Херсонскую область, освободились пути на Кировоградское и Криворожское направления и Одессу.
К слову, глава Николаевской ОГА Виталий Ким убежден, что у РФ нет намерения захватить Николаев. По его словам, обстреливая Николаев, оккупанты "могут прикрывать и какие-то военные действия по перемещению".
А меж тем россияне продолжают платить своей жизнью за вторжение в мирную Украину. По состоянию на 10 апреля, украинские бойцы превратили в удобрение уже около 19,3 тысячи оккупантов.