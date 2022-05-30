Флешети с российских снарядов повредили здания и имущество жителей в Шосткинском районе.

Российские оккупанты обстреляли приграничье Сумской области артснарядами, начиненными флешетами.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня утром вражеская артиллерия со стороны российского села Теткино трижды обстреливала приграничье Сумской области. Во время одного из обстрелов враг применил артиллерийские снаряды, начиненные флешетами. Стальные стержни из российских снарядов повредили здания и имущество жителей в Шосткинском районе", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГПСУ, такие же боевые элементы судмедэксперты обнаружили в телах мирных украинцев, которых оккупанты убили в Буче и Ирпене.

"Также пограничники зафиксировали еще три обстрела пограничья Сумской области ночью: 5 минометных выстрелов со стороны российского села Понуры и 6 выстрелов из РСЗО со стороны населенного пункта Гуево. Кроме того, вражеская авиация осуществила 2 авиаудара по территории Хотинской поселковой объединенной территориальной громады", - сообщили в ГПСУ.

Напомним, несколько дней назад в результате обстрела российским самолетом приграничной территории Сумской области раненая женщина.

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