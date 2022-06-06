С 14:00 в Шалыгинской общине зафиксировано около 30 прилетов, а в Великописаревской - 10.

От обеда оккупанты массово обстреливают Сумщину из минометов.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, после 9 утра с территории России враг открыл огонь из минометов, совершил около 4 ударов по Великописаревской общине.

"После 14 часов россияне словно взбесились: со своей стороны открыли огонь из минометов по территории Шалыгинской общины. Около 30 прилетов. Продолжился минометный огонь по территории Великописаревской общины, 10 прилетов. А перед тем вражеский БПЛА сбросил самодельное взрывное устройство", - рассказал председатель ова.

В то же время Живицкий добавил, что россияне продолжают бить по своим же территориям.

Как ранее сообщал УНИАН, после того, как украинцы выбили российских военных из Сумщины, оккупанты постоянно обстреливают область. Например, два российских вертолета пересекли воздушное пространство Украины в Сумской области и залетели на 500 метров. Украинские военнослужащие развернули их, но не смогли приземлить.

Кроме того, председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что выстрелы и взрывы, которые слышны в Сумах и окрестных селах, не несут угрозы для гражданских.

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