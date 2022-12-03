В облсовете проанализировали локации прилетов вражеских снарядов.

Россияне определили своими целями медицинские учреждения в деоккупированных населенных пунктах Херсонщины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Анализ локаций прилетов на территории деоккупированной Херсонской области позволяет сделать вывод, что враг осознанно определил для себя медицинские учреждения как "законные цели". Еще один гвоздь в гроб международной репутации Российской Федерации — государства-террориста", - подчеркнул он.

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Война в Украине: ситуация на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что его армия оставляет правый берег Херсонской области.

После деоккупации захватчики начали обстреливать населенные пункты на правобережье Херсонщины. Лишь 2 декабря они 28 раз обстреляли гражданские объекты на освобожденных территориях.

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