Сегодня оккупанты снова обстреливали Херсон и общины области.

Только за одну неделю российские оккупанты 258 раз обстреляли 30 населенных пунктов Херсонской области.

Как заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, россияне также повредили насосную станцию, которая обеспечивала поставку воды в Николаев.

"В эти сутки, как и каждый божий день, оккупанты снова обстреливали Херсон и общины области. Только за одну неделю враг 258 раз обстрелял 30 населенных пунктов нашей Херсонщины.

Видео дня

Российская армия повредила и насосную станцию, которая обеспечивала поставки воды в Николаев. Ну что о них сказать? Вот это и есть истинная суть тех случайных "товарищей", которые завладели Россией. У них после 20 лет правления на значительной части их же государства такая разруха, будто там прошла война. А это не война – это они прошли. Они ни на что не способны, кроме разрухи. Это все, что они оставляют после себя. И то, что они делают сейчас против Украины, – это их попытка отомстить. Отомстить за то, что украинцы уже неоднократно защищали себя от них", – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что Украина никогда не будет местом для разрухи, и Украина никогда не примет порядков от этих "товарищей" из Москвы.

"Сделаем все, чтобы восстановить каждый разрушенный оккупантами объект, каждый дом, каждое предприятие", – отметил Зеленский.

Ситуация на Херсонщине: что известно

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину.

После освобождения оккупанты регулярно обстреливают подконтрольную Украине территорию Херсонщины.

28 ноября от российских обстрелов была повреждена насосную станцию городского коммунального предприятия "Николаевводоканал", которая расположена в Херсонской области. Поэтому в город сейчас подают техническую воду из Бугского лимана.

Кроме того, по состоянию на 18:00 понедельника, 28 ноября 2022 года, в Херсоне электроснабжение восстановлено для 24% бытовых потребителей. Кроме того, светом обеспечены несколько медучреждений города.

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