Число жертв уточняется.

Российские оккупанты обстреляли Рубежное Луганской области, один человек погиб и один получил ранения.

Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Неутешительные новости с самого утра - россияне снова обстреляли Рубежное. Пострадал жилой дом, найдено тело одного погибшего, раненый отправлен каретой скорой помощи в больницу. Количество жертв еще уточняется", - отметил он.

27 марта в Рубежном уже были обстрелы, в результате которых погибли гражданские.

По состоянию на 25 марта 2022 года по подсчетам ООН жертвами российских оккупантов стали более 1000 мирных украинцев.

Напомним, что очередной раунд переговоров между Украиной и РФ состоится в Турции 28-30 марта.

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