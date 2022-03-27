В Рубежном Луганской области в результате разрушения дома под завалами оказались местные жители.
Как говорится в сообщении Национальной полиции в Telegram, за прошедшие сутки оккупационные войска осуществили 28 артиллерийских и авиационных обстрелов городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная и Новотошковское.
В частности, в результате обстрелов есть погибшие и раненые среди мирных жителей.
Так, в результате разрушения одного из домов в городе Рубежное под завалами оказались местные жители, в том числе ребенок.
В результате обстрелов повреждены объекты инфраструктуры - многоэтажные и частные дома, здания объектов культуры, магазины, гаражи. В некоторых домах после обстрелов начались пожары.
Кроме того, в городе Лисичанск оперативниками задержан мужчина, который передавал оккупационным войскам информацию о расположении подразделений ВСУ и корректировал вражеские обстрелы.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.
- Мировые бренды массово уходят с российского рынка.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 25 марта 2022 года по подсчетам ООН жертвами российских оккупантов стали более 1000 мирных украинцев.