В результате обстрелов есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

В Рубежном Луганской области в результате разрушения дома под завалами оказались местные жители.

Как говорится в сообщении Национальной полиции в Telegram, за прошедшие сутки оккупационные войска осуществили 28 артиллерийских и авиационных обстрелов городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная и Новотошковское.

В частности, в результате обстрелов есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Так, в результате разрушения одного из домов в городе Рубежное под завалами оказались местные жители, в том числе ребенок.

В результате обстрелов повреждены объекты инфраструктуры - многоэтажные и частные дома, здания объектов культуры, магазины, гаражи. В некоторых домах после обстрелов начались пожары.

Кроме того, в городе Лисичанск оперативниками задержан мужчина, который передавал оккупационным войскам информацию о расположении подразделений ВСУ и корректировал вражеские обстрелы.

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