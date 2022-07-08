Обстрелы Криворожского района не прекращаются.

Российские захватчики снова обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь и утро сопровождали сирены. Утром российские войска снова обстреляли Криворожский район. Удары пришлись по двум общинам - Апостоловской и Зеленодольской", - отметил он.

По имеющейся информации, в Апостоловской общине враг попал по селу Новосеменовка, взрывная волна выбила стекла в доме.

В Зеленодольске били по дачному массиву и парковой зоне. Предварительно, без пострадавших.

"В других районах области на эту минуту спокойно", - заверил Резниченко.

Как писал УНИАН, враг на протяжении последнего времени ежедневно обстреливает Днепропетровскую область.

5 июля РФ ударила по городу и области семью ракетами в одном из населенных пунктов был "прилет".

6 июля оккупанты попали в сельхозпредприятие, где загорелись склады с зерном. Также под прицел вражеской артиллерии попала Широковская громада. Стреляли прямо по селу Шестерня. Повреждены несколько жилых домов.

В ночь с 6 на 7 июля российские оккупанты снова нанесли удар по Криворожскому району Днепропетровщины.

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