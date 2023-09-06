Они разработали план по вывозу других материальных ценностей захваченного города.

Во временно оккупированном Токмаку в Запорожской области российские оккупационные войска вывезли оборудование с местного предприятия.

Как сообщает Центр национального сопротивления, россияне начали разграбление местных предприятий на фоне активного контрнаступления Сил обороны на южном фронте.

Отмечается, что в Токмаке российские захватчики разграбили кузнечно-штамповочный завод.

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"Сейчас местной оккупационной властью разработан план вывоза других материальных ценностей захваченного города, который будет приведен в действие в случае ухудшения ситуации для оккупантов", — добавили в ЦНС.

Ситуация в Токмаке

Недавно сообщалось, что оккупационные власти города Токмак Запорожской области начинают эвакуировать из-за приближения линии фронта в связи с постепенным продвижением Сил обороны Украины.

18 августа СМИ писали, что ВСУ приближаются к Токмаку и вступают в бой с первой линией обороны россиян

22 августа бойцы 47-й отдельной механизированной бригады заявили, что зашли в Роботино с боями и начали эвакуацию мирных людей. По словам военного эксперта Александра Коваленко, Работино было самым большим препятствием в продвижении в сторону города Токмак.

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