По меньшей мере десять человек получили ранения.

За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов Славянска, Северодонецкая и Райгородки погибло четыре человека.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает группировка Объединенных сил.

"В результате вражеских авиационных, ракетных ударов и артиллерийских обстрелов Славянска, Северодонецка и Райгородки погибли четыре человека, по меньшей мере 10 получили ранения. Информация о пострадавших и погибших постоянно уточняется", - говорится в сообщении.

Так, за минувшие сутки, 31 мая, российские войска обстреляли 21 населенный пункт в Луганской и Донецкой областях. Обстрелам подверглись: Северодонецк, Боровское, Лисичанск, Приволье, Новодружеськ, Белогоровка, Золотое, Горское, Камышеваха, Тошковка, Врубовка, Устиновка, Сиротино, Авдеевка, Славянск, Яровая, Очеретино, Райгородка, Семеновка, Каменка, Ласточкиное.

Российские военные преступники разрушили и повредили 46 гражданских объектов, среди которых: 40 многоэтажных и частных домов, школа искусств (Горское), детский сад (с. Яровая), хозяйственные постройки завода "Пролетарий" (Лисичанск). В Авдеевке повреждено здание отделения полиции.

Напоминается, что во время авиационного обстрела территории Северодонецкого химического предприятия объединения"Азот" разрушена цистерна с азотной кислотой, вследствие чего произошла утечка опасного вещества.

Пиротехники подразделений ГСЧС, входящих в состав группировки Объединенных сил, обнаружили и обезвредили 43 взрывоопасных предмета в Бахмуте, Покровском, Волновахском, Краматорском районах Донецкой области.

Ликвидировано 3 крупных пожара, возникших в результате вражеских обстрелов в Славянске и Яровой Краматорского района.

За минувшие сутки из районов ведения боевых действий спасатели эвакуировали 13 тыс. 907 человек.

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