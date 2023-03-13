На этом оборудовании проводилось повышение квалификации персонала.

Недавно российские оккупанты начали вывозить учебное оборудование из учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00. Отмечается, что российские захватчики продолжают грабить временно захваченные территории Украины.

"Недавно в Энергодаре оккупанты начали вывозить из учебно - тренировочного центра Запорожской атомной электростанции учебное оборудование, на котором проводилось повышение квалификации персонала", - отметили в Генштабе.

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Ситуация на ЗАЭС - последние новости

Как сообщал УНИАН, на ЗАЭС находятся представители "Росатома", они начали набирать на работу людей без профильного образования, поскольку украинцы отказываются с ними сотрудничать.

10 марта председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков отметил, что на оккупированной Запорожской атомной электростанции россияне пытаются изменить проектное состояние ядерных установок, возводя незаконные постройки.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, ситуация на ЗАЭС постоянно ухудшается.

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