Во временно захваченном Россией городе Энергодар, на Запорожской АЭС, сейчас катастрофически не хватает профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции.

Российские оккупанты трудоустраивают на Запорожскую атомную электростанцию лиц без соответствующего образования и стажа, что может привести к непредсказуемым последствиям.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 18:00. Отмечается, что во временно захваченном Россией городе Энергодар, на Запорожской АЭС, сейчас катастрофически не хватает профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции.

"Российские же оккупанты трудоустраивают на АЭС лиц без соответствующего образования и стажа, что может привести к непредсказуемым последствиям", - отметили в Генштабе.

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Ситуация на Запорожской АЭС

В марте 2022 года российские оккупационные группировки захватили Запорожскую АЭС. Промышленная площадка станции подвергается периодическим обстрелам.

В феврале 2023 года Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против 200 российских компаний, которые пытаются эксплуатировать Запорожскую АЭС. У Службы безопасности Украины есть доказательства, свидетельствующие, что сотрудники "Росатома" и сопутствующих компаний корпорации взяли на себя контроль над технологическими и управленческими процессами на ЗАЭС; способствуют подключению станции к российской энергетической системе.

10 февраля Государственная инспекция ядерного регулирования Украины запретила эксплуатацию четырех из шести энергоблоков ЗАЭС.

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