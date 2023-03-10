Объем нанесенного россиянами ущерба сможет показать только экспертиза после деоккупации, однако о риске вывода АЭС из эксплуатации пока речь не идет.

На оккупированной Запорожской атомной электростанции россияне пытаются изменить проектное состояние ядерных установок, возводя незаконные сооружения.

Об этом сказал председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков на брифинге. "На ЗАЭС происходит несанкционированное изменение проектного состояния ядерных установок. Оккупанты незаконно вмешиваются в работу систем теплоснабжения и электроснабжения и строят неизвестные сооружения возле резервной электростанции блока № 6", – сказал он.

По словам Корикова, внутренний кризисный центр на площадке станции раскомплектован, там постоянно находятся российские военные, из-за чего он не может осуществлять свои функции. А внешний кризисный центр, который расположен в Запорожье, фактически не имеет связи - то есть, туда не приходит информация о состоянии безопасности ЗАЭС, поскольку оккупанты вывели эту коммуникацию из строя.

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Кориков отметил, что объем нанесенного оккупацией ущерба оценить пока невозможно, это покажет экспертиза после деоккупации. Однако о риске вывода из эксплуатации из-за нанесенного оккупантами ущерба сейчас речь не идет. "Мы не потеряли надежды на возвращение станции к безопасной эксплуатации после деоккупации", – добавил он.

Ситуация на ЗАЭС

Как известно, Запорожская АЭС находится под контролем российских захватнических войск с марта прошлого года.

В "Энергоатоме" обвиняют оккупантов в том, что они минируют территорию вокруг, превращая станцию в военную базу.

Известно, что на ЗАЭС находятся представители "Росатома", они оказывают помощь военным армии РФ. Недавно стало известно, что они начали набирать на работу людей без профильного образования, поскольку украинцы отказываются сотрудничать..

По словам министра энергетики Германа Галущенко, ситуация на ЗАЭС постоянно ухудшается, а дипломатия в этом вопросе не имеет успехов.

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