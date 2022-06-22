Противник на Донбассе нанес ряд авиаударов, отметили в Генштабе нашей армии.

На Донецком направлении оккупационные войска пытаются продвинуться в направлении города Бахмут и установить контроль над городом Северодонецк.

Об этом речь идет в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что на Северодонецком направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Северодонецк и Сиротино. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк.

"На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берестовое, Яковлевка, Клиновое и Вершина и авиационно-ракетных ударов неподалеку Часового Яра, Новолуганского и Горного. На Краматорском направлении противник активных наступательных действий не вел. Обстреливал позиции Сил обороны из ствольной артиллерии в районах Пришиба, Сидорового, Донецкого и Маяков. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает систематическое огневое воздействие с целью недопущения переброски подразделений Сил обороны на другие направления", - говорится в сводке.

Также в Генштабе сообщили, что противник нанес авиационные удары вблизи Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Павловки, Угледара и Шевченко. В районе Новобахмутовки наши воины отбили штурм и заставили врага отойти.

На Южнобугском направлении инженерным оборудованием позиций, огневым воздействием из ствольной и реактивной артиллерии противник пытается не допустить продвижения подразделений наших войск вглубь захваченной территории.

Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля, и началась полномасштабная война. Враги смогли захватить часть юга и востока нашего государства.

Вооруженные силы Украины давали достойный отпор противникам - по состоянию на 22 июня стало известно об уничтожении около 34 230 оккупантов.

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