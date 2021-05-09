Этой зимой украинская сторона передала террористам свои списки на обмен пленными, но ответ заставил себя ждать.

Оккупанты на Донбассе передали украинской стороне списки пленных на обмен.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила участник украинской делегации в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Татьяна Иванова.

По ее словам, этой зимой украинская сторона передала террористам свои списки на обмен пленными, но ответ заставил себя ждать.

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"Все это время Украина настаивала, что бы нам зеркально были переданы списки со стороны ОРДЛО. Очень долго эти списки не передавались, и в апреле этого года мы все-таки эти списки получили. Сейчас идет работа с этими списками, они уточняются, с ними работают. Это, наконец, произошло, и это очень существенный шаг, который дает надежду, что мы дойдем до того, что обмен произойдет", - заявила Иванова.

По ее словам, на сегодня сложно говориться о том, сколько украинцев могут быть освобождены с оккупированной территории.

Напомним, 29 декабря 2020 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что украинская сторона подготовила для обмена пленными с ОРДЛО список из 251 лица, которых удерживают на неподконтрольной части Донбасса.

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Автор: Денис Прядко