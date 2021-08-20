В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых семь обстрелов и два пролета БПЛА.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. В частности, в направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия. Возле Крымского противник обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Недалеко от Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Невельского и Новозвановки оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Читайте такжеРоссийские оккупанты ранили украинского военного на Донбассе
В районе населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Пивденного наемники обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10", а на Донетчине – вражеского беспилотного летательного аппарата типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения.
"В результате обстрелов противника один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.
"По состоянию на 7 часов утра, 20 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - подытожили в пресс-центре.
Вас также могут заинтересовать новости