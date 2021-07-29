В районе населенного пункта Пивденне враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

На Донбассе за сутки зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС на странице в соцсети. В частности, сообщается, что неподалеку от поселка Зайцево российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Водяного, возле Донецка, враг открывал огонь из минометов 120-го калибра. Возле населенного пункта Пески российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов. В направлении Новотошковского противник осуществлял обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе села Широкино вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

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Неподалеку Пивденного враг дважды вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Возле Каменки противник обстреливал украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного, на Приазовье, российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

В направлении Авдеевки противник применял подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

А в районе населенного пункта Пивденне враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ. Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет", - отмечается в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 29 июля, со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Автор: Ирина Погорелая