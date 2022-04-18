По его информации, в убежищах предприятия находится около 1000 мирных жителей.

Российские оккупанты могут нанести массированные удары по заводу "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщил украинский журналист Артем Попов в эфире Украина 24.

По его словам, захватчики могут использовать авиационные бомбы ФАБ 1000 и ФАБ 3000.

"По свежим данным, которые поступают от военных, оккупанты в самое ближайшее время, а возможно уже сегодня ночью, будут наносить тяжелые удары по предприятию "Азовсталь", - сообщил журналист.

Он отметил, что в убежищах предприятия могут находиться мирные жители. Военнослужащие

"Есть информация, что их там порядка тысячи человек, среди них также множество детей. У военных сейчас нет никаких возможностей этих людей эвакуировать", - отметил Попов.

Ранее эксперт рассказал, сколько могут держаться защитники Мариуполя.

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