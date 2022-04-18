Российские оккупанты могут нанести массированные удары по заводу "Азовсталь" в Мариуполе.
Об этом сообщил украинский журналист Артем Попов в эфире Украина 24.
По его словам, захватчики могут использовать авиационные бомбы ФАБ 1000 и ФАБ 3000.
"По свежим данным, которые поступают от военных, оккупанты в самое ближайшее время, а возможно уже сегодня ночью, будут наносить тяжелые удары по предприятию "Азовсталь", - сообщил журналист.
Он отметил, что в убежищах предприятия могут находиться мирные жители. Военнослужащие
"Есть информация, что их там порядка тысячи человек, среди них также множество детей. У военных сейчас нет никаких возможностей этих людей эвакуировать", - отметил Попов.
Ранее эксперт рассказал, сколько могут держаться защитники Мариуполя.