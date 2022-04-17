Украинские войска все еще контролируют некоторые части Мариуполя, отметил глава правительства.

Украинская армия, которая сейчас находится в осажденном Мариуполе, отказалась от капитуляции, которую ранее предлагала ей российская сторона.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Reuters.

"Город все еще не пал", – заявил Шмыгаль, отметив, что украинские войска все еще контролируют некоторые части Мариуполя.

"Поэтому нет полного контроля" города со стороны российских войск, добавил Шмыгаль.

Ситуация в Мариуполе

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Минобороны РФ вновь в ультимативном тоне призвало защитников Мариуполя сложить оружие. Для этого россияне требовали прекратить любые боевые действия с 06:00 17 апреля. Всем, кто сложит оружие, якобы гарантируют сохранение жизни.

По замыслу России, начало режима тишины между сторонами отметится поднятием флагов по всему периметру завода Азовсталь: с российской стороны – красных, с украинского – белых.

Сегодня, 17 апреля, российские оккупанты заявили о "предоставлении коридора для сдачи в плен", но украинские военные продолжают защищать город. Попытки оккупантов показать, что место боевых действий ограничивается только металлургическим заводом Азовсталь, не отвечают действительности.

В ответ на ультиматум российских оккупантов один из защитников Мариуполя заявил корреспонденту The Time Симону Шустеру, что они не будут идти на сдачу города, несмотря на окружение российскими войсками и постоянный огонь врага.

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