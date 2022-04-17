Украинские защитники действительно хорошо подготовились к обороне.

Украинские войска, защищающие огромный металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе, могут еще долго держаться, используя партизанскую тактику, свои ядерные бункеры и туннели.

Об этом рассказал военный эксперт Джастин Крамп из консалтинговой компании Sibylline по вопросам безопасности в интервью BBC.

Он сказал, что украинские защитники действительно хорошо подготовились к обороне, поскольку у них было более 50 дней, чтобы укрепить территорию и построить пути отступления.

"Я подозреваю, что они смогут там находиться долго: делать вылазки ночью и возвращаться обратно. Эти солдаты не хотят попасть в плен, я не думаю, что они сдадутся. И Россия не хочет входить и расчищать метр за метром, под землей, это опасно", - заявил эксперт.

По его словам, Украине удалось пополнить силы осажденных бойцов в Мариуполе, выполнив очень рискованные ночные миссии.

Ситуация в Мариуполе

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Минобороны РФ вновь в ультимативном тоне призвало защитников Мариуполя сложить оружие. Для этого россияне требовали прекратить любые боевые действия с 06:00 17 апреля. Всем, кто сложит оружие, якобы гарантируют сохранение жизни.

По замыслу России, начало режима тишины между сторонами отметится поднятием флагов по всему периметру завода Азовсталь: с российской стороны – красных, с украинского – белых.

Сегодня, 17 апреля, российские оккупанты заявили о "предоставлении коридора для сдачи в плен", но украинские военные продолжают защищать город. Попытки оккупантов показать, что место боевых действий ограничивается только металлургическим заводом Азовсталь, не отвечают действительности.

В ответ на ультиматум российских оккупантов один из защитников Мариуполя заявил корреспонденту The Time Симону Шустеру, что они не будут идти на сдачу города, несмотря на окружение российскими войсками и постоянный огонь врага.