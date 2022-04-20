Он призывает людей отпраздновать Пасху онлайн.

Оккупанты могут атаковать церкви на Пасху и устроить террор в один из важнейших христианских праздников.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на Луганщине почти не осталось уцелевших храмов – они разрушены Россией. "Церкви, подчинявшиеся Московскому патриархату, были атакованы "русским миром". Потому что врагу безразлично на все. Русские могут воспользоваться нашими обычаями и устроить террор в один из важнейших христианских праздников. Если им прикажут атаковать церкви на Пасху, они не остановятся. А русские, я уверен, попробуют", - сказал Гайдай.

Он призвал людей оставаться дома, чтобы не рисковать жизнью, и праздновать Пасху онлайн. При этом подчеркнул, что верующие могут присоединиться с молитвой к Пасхальным службам дистанционно – благодаря трансляциям на телевидении и сети Интернет.

Напомним, в ПЦУ призывали не проводить службы ночью на Пасху и не скапливаться в храмах.

Вас также могут заинтересовать новости: