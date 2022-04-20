Предстоятель напомнил, что присоединиться к служению можно и онлайн.

Россияне пытаются лишить украинцев духовной радости на Пасху, поэтому нужно быть бдительными и позаботиться о себе. Не стоит скапливаться в храмах на праздник и проводить ночные служения.

Как передает ТСН, такое заявление сделал митрополит Православной церкви Украины Епифаний в прямом эфире телемарафона "Единые новости".

По словам священнослужителя, в опасных регионах, где существует риск провокаций, не обязательно проводить богослужения ночью. Их можно организовать днем, и разделять время, чтобы избежать скопления людей.

Епифаний также напомнил об онлайн-трансляциях церковных служб из Киева. К ним волен присоединиться любой желающий, а потом можно прийти в храм для освящения пасок.

Митрополит отдельно подчеркнул, что был запрос от церкви прекратить огонь на Пасху. Но по мнению Епифания, россияне на это не пойдут. Предстоятель недоумевает, как "те, кто зовут себя христианами, творят такие зверства в такие дни".

Священнослужитель также прокомментировал призывы украинских священников московского патриархата провести трибунал над патриархом Кириллом, который поддерживает войну. Епифаний считает, что руководителям МП в нашей стране пора уже переходить от слов к действиям.

А подытожил митрополит обнадеживающей фразой: "Победа, непременно, будет на нашей стороне".

Напомним, российские оккупанты уже дали понять, что готовят провокации в Пасхальную ночь. Под угрозой будут храмы в пяти областях: Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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