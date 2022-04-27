На спецсчету для нужд военных осталось 137 млн грн.

По состоянию на 27 апреля остаток средств на спецсчету, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины и других силовых ведомств, составляет около 137 млн грн.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

"На спецсчету для нужд военных осталось 137 млн грн – нужна дальнейшая поддержка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных около 15,4 млрд грн.

Помочь ВСУ можно перейдя по данной ссылке.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

На специальном счете, который Национальный банк Украины открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 18 марта оставалось около 26 млн грн.

По состоянию на 22 марта 2022 года остаток средств на спецсчете для поддержки Вооруженных сил Украины, составлял почти 51 млн грн.

По состоянию на 31 марта остаток средств на спецсчете составлял около 536 млн грн.

По состоянию на 13 апреля остаток средств на спецсчете для поддержки Вооруженных сил Украины, составлял около 3 млн грн.

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