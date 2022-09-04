Россияне продолжают атаковать освобожденные населенные пункты для психологического давления на население.

Оккупационные войска наносят массированные удары по освобожденных Украиной населенных пунктах на юге.

Об этом в эфире телемарафона сказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Освобожденные населенные пункты, где только закрепляются наши войска, подвергаются массированному обстрелу, потому что враг еще имеет мощности в авиации, дальнобойной артиллерии. Людям нужно осознавать, что даже когда по суше продвинулись (украинские - УНИАН) войска, есть еще возможность быть пораженным издалека", - отметила Гуменюк.

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Она пояснила, что такие обстрелы - это психологическое давление агрессора.

"Я призываю всех дождаться и осознавать, что такое именно контрнаступление. Изучайте военное дело вместе с нами, мы все находимся на войне... Контрнаступление - это истощение сил врага и одновременное проведение той боевой работы, которую мы сейчас выполняем", - добавила Гуменюк.

Напомним, что 29 августа в ВСУ подтвердили начало контрнаступления сил на юге. В первые дни защитникам удалось подвинуть линию фронта, констатировали в британской разведке.

Советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что освобождение оккупированных территорий на юге будет долгим и очень тяжелым процессом.

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