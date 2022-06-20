На двух пунктах пропуска в оккупированный Крым стоят длинные очереди из грузовых авто, которые вывозят продукцию.

Российские оккупанты хотят возобновить работу портов Херсонской области, чтобы вывозить оттуда украденную украинскую продукцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута.

"Они хотят восстановить работу морских портов и Херсона, и Скадовска. Думают о том, как будут вывозить продукцию из Херсонщины, которая кормила не только всю Украину, а может быть и всю Европу", - рассказал он.

По словам Лагуты, на двух пунктах пропуска в оккупированный Крым стоят длинные очереди из грузовых автомобилей, которые вывозят украденную продукцию из области.

Глава ОВА также отметил, что местным фермерам российские оккупанты предлагают продавать зерно по мизерным ценам.

Как сообщал УНИАН, оккупанты вывозят из Херсонской области десятки тысяч тонн зерновых и овощей в Крым.

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