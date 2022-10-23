Это, вероятно, делается для того, чтобы не дать местному подполью информировать ВСУ.

Российские оккупанты демонтируют в Херсоне телекоммуникационное оборудование и хотят полностью изолировать город.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

По данным херсонского подполья, россияне уже демонтировали центральный узел и на этом не останавливаются.

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По мнению источников ЦНС, оккупанты хотят оставить город без связи, телевизионного и радиовещания и создать в нем полную информационную блокаду. Вероятно, это делается для того, чтобы местное подполье не могло обмениваться информацией с военными во время контрнаступления ВСУ.

Центр национального сопротивления призвал жителей города по возможности покинуть временно оккупированную территорию и выехать на подконтрольную Украине территорию.

Ситуация в Херсонской области

В конце августа на разных направлениях началось контрнаступление ВСУ. Силы обороны продвинулись в Херсонской области. По состоянию на 21 октября в регионе деоккупировано 88 населенных пунктов.

Аналитики американского института изучения войны (ISW) считают, что российская власть, вероятно, создает информационные условия, чтобы оправдать запланированное отступление своих войск и сдачу значительных территорий Херсонской области украинской армии.

На юге нашей страны украинские защитники активно уничтожают противника и его важные объекты, технику и вооружение.

22 октября стало известно, что на юге ВСУ ликвидировали 17 оккупантов, реактивную систему залпового огня "Град" и три склада с боеприпасами.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты готовят временно захваченный Херсон к уличным боям.

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