На временно оккупированной территории Запорожской области российские захватчики проводят "разведку" чтобы заселить своих людей в оставленные их владельцами квартиры.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
"В Бердянске, по сообщениям местных жителей, оккупанты ходят по квартирам и домам, из которых выехали бердянцы, чтобы поселить туда коллаборантов и "днровцев", которые согласились работать в городском совете", - говорится в сообщении.
Также в ОВА отметили, что оккупанты распространяют дезинформацию о захвате Запорожье и проводит перегруппировку и наращивание подразделений артиллерии с целью продолжения наступления в регионе.
На днях стало известно, что в Мариуполе и пригороде в дома горожан, которые из-за боевых действий выехали с оккупированной территории, уже заселяют неизвестных людей. "Разрешение" выдает так называемый поселковый совет.
Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказывал, что россияне в блокадном Мариуполе продолжают выносить из уцелевших квартир имущество, которое оставили гражданские жители. Прежде всего воруют бытовую технику, которую вывозят в Россию.
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