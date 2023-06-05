В Мелитополь враг отправил "нелюдей", отметил городской голова.

Во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области завезли отряды российских шпионов, которые выискивают патриотически настроенных граждан.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram. "ФСБ завезла в Мелитополь отряды обученных шпионов. О том, что в городе можно спокойно высказывать свое мнение, речь не идет давно. А теперь еще и в разных районах города специально обученные "нелюди" выискивают патриотически настроенных граждан", - отметил он.

По его словам, с какой целью это делается, и что может ожидать наших людей, остается только догадываться.

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Как сообщал УНИАН, в Мелитополе россияне начали новую волну "национализации" жилья, а также пытаются заставить людей взять паспорта РФ.

Также в городе российские военные решили применить тактику мобильных блокпостов, чтобы бороться с сопротивлением местного населения. Кроме того, в окрестностях Мелитополя российские захватчики выкопали большие траншеи и вырубают лес.

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