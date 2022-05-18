Российские захватчики доставили из Мариуполя в фильтрационный лагерь более 500 человек для дальнейшей депортации.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"За минувшие сутки из Мариуполя доставлены в фильтрационный лагерь с. Безымянное Новоазовского района 539 человек, в том числе 55 детей. Всех лиц готовят к депортации", - заявил Андрющенко.

По его словам, из фильтрационного пункта с. Никольское депортировано в Россию 67 человек, в том числе детей.

"Россия не останавливает похищение украинских граждан. Преступление, которое продолжается", - подчеркнул советник мэра.

Мариуполь в настоящее время оккупирован российскими захватчиками. С начала взятия города под частичный контроль россияне проводили "фильтрацию" населения, идентифицируя активистов, военных и семьи бойцов.

СМИ и правоохранительные органы нашли массовые захоронения тамошних жителей, убитых российскими войсками.

Сейчас желающих эвакуироваться из оккупированного Мариуполя вывозят на подконтрольные боевикам территории, где людей заставляют проходить унизительные "фильтрационные" процедуры.

Известно о фактах незаконной депортации украинцев в отдаленные депрессивные регионы России и похищения украинских детей.

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