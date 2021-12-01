Вооруженные формирования РФ сегодня, 1 декабря, произвели 2 выстрела минами ПОМ-2 из гранатомета РПГ-7, одна из них взорвалась.

Оккупанты пытались дистанционно заминировать Марьинку, в результате чего получил ранение местный житель, 1980 года рождения, который в момент взрыва находился за рулем автомобиля УАЗ-469.

Об этом информирует пресс-центр штаба Объединенных сил.

"1 декабря в период времени с 11.36 до 11.46 вооруженные формирования РФ осуществили попытку дистанционного минирования территории населенного пункта Марьинка противопехотными минами ПОМ-2. Взрывом одной из мин был ранен местный житель. Наблюдательной группой украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон была проведена верификация последствий указанного обстрела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь велся с направления Трудовское. Вооруженные формирования РФ произвели 2 выстрела минами ПОМ-2 из гранатомета РПГ-7.

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В результате взрыва одной из мин, в районе улицы Москалевского, 42, был ранен гражданин. У него диагностировано осколочное ранение голени.

Также в результате обстрела был поврежден автомобиль УАЗ-469.

Данные факты были переданы в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

Также по данному факту, с целью внесения соответствующих сведений в ЕРДР и начала досудебного следствия по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), материалы переданы Донецкой областной прокуратуре.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что данный факт является очередным грубым нарушением вооруженными формированиями РФ Минских договоренностей и режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, внедренного по соглашению сторон 27 июля 2020 года, а также свидетельствует о полном пренебрежении оккупантов к жизни и здоровью гражданского населения.

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Автор: Инна Андалицкая