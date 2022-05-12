В Мариуполе фактически нет питьевой воды, еды и пригодных для жизни помещений.

Заблокированные оккупантами эвакуационные процессы заставляют мариупольцев возвращаться в город.

Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Мы говорим об увеличении количества людей в городе. Прежде всего это связано с тем, что фактически остановлены эвакуационные процессы, они заблокированы российской стороной во всех видах… Поэтому люди вынуждены возвращаться в город, потому что им негде жить уже… и за счет этого начинается еще большее напряжение на гуманитарную сферу и еще больше угроз и новых вызовов", – сказал Андрющенко.

Он подчеркнул, что в Мариуполе фактически нет воды, еды и пригодных для жизни помещений.

"Мы понимаем, что фактически не осталось… пригодного жилья для проживания. Есть какие-то квартиры, наименее пострадавшие, фактически почти без окон… Воды нет, питьевой воды не хватает категорически,… расставлены баки, но качество той воды, которая развозится, - очень низкое, потому что она берется с самой первой исторической в Мариуполе скважины… Больше 2 месяцев употребления этой воды – это точно не плюс здоровью. Еды катастрофически не хватает", – сказал советник городского головы Мариуполя.

Андрющенко подчеркнул, что даже те данные, которыми хвастаются оккупанты, рассказывая о раздаче продуктовых наборов мариупольцам, доказывают, что еды в городе катастрофически не хватает.

"Они хвастаются, что за последние месяцы завезли 100 тыс. продуктовых гуманитарных наборов и раздали мариупольцам и, если в городе остается, в предыдущем месяце было 100-130 тыс. человек, мы понимаем, что это один продуктовый набор на человека в месяц!", – акцентировал Андрющенко.

Он отметил, что именно голод заставляет людей работать на оккупантов за еду.

Эвакуация из "Азовстали": что известно

Как писал УНИАН, защитники Мариуполя неоднократно призывали власти к применению к ним процедуры экстракции.

В частности, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волына призвал об эвакуации украинских военнослужащих с завода "Азовсталь"в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что для спасения украинских военных, которые защищаются на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, привлечены влиятельные посредники и государства.

По словам Зеленского, российская сторона не соглашается ни на один из предложенных вариантов эвакуации украинских военных из "Азовстали" в Мариуполе. А для деблокады города и завода, в частности, военным путем пока нет необходимого оружия.

В конце апреля украинской стороне совместно с ООН и Международным Комитетом Красного Креста удалось организовать эвакуацию мирных граждан, которые находились в бомбоубежищах на территории завода.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что всех женщин детей и пожилых людей удалось вывезти с "Азовстали". Однако по предварительным оценкам, в бомбоубежищах завода еще остаются гражданские.

Президент Зеленский сообщил о работе над вторым этапом эвакуации для спасения медиков и раненых. А в Нацгвардии объявили о подготовке процедуры экстракции защитников города.

11 мая, на брифинге бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов отметил, что сейчас проведение операции по деблокированию завода "Азовсталь" потребует значительных усилий и большого количества войск.

В свою очередь Верещук заявила, что на территории завода могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них тяжелораненые.

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