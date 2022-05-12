Заблокированные оккупантами эвакуационные процессы заставляют мариупольцев возвращаться в город.
Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в эфире информационного телемарафона.
"Мы говорим об увеличении количества людей в городе. Прежде всего это связано с тем, что фактически остановлены эвакуационные процессы, они заблокированы российской стороной во всех видах… Поэтому люди вынуждены возвращаться в город, потому что им негде жить уже… и за счет этого начинается еще большее напряжение на гуманитарную сферу и еще больше угроз и новых вызовов", – сказал Андрющенко.
Он подчеркнул, что в Мариуполе фактически нет воды, еды и пригодных для жизни помещений.
"Мы понимаем, что фактически не осталось… пригодного жилья для проживания. Есть какие-то квартиры, наименее пострадавшие, фактически почти без окон… Воды нет, питьевой воды не хватает категорически,… расставлены баки, но качество той воды, которая развозится, - очень низкое, потому что она берется с самой первой исторической в Мариуполе скважины… Больше 2 месяцев употребления этой воды – это точно не плюс здоровью. Еды катастрофически не хватает", – сказал советник городского головы Мариуполя.
Андрющенко подчеркнул, что даже те данные, которыми хвастаются оккупанты, рассказывая о раздаче продуктовых наборов мариупольцам, доказывают, что еды в городе катастрофически не хватает.
"Они хвастаются, что за последние месяцы завезли 100 тыс. продуктовых гуманитарных наборов и раздали мариупольцам и, если в городе остается, в предыдущем месяце было 100-130 тыс. человек, мы понимаем, что это один продуктовый набор на человека в месяц!", – акцентировал Андрющенко.
Он отметил, что именно голод заставляет людей работать на оккупантов за еду.
Эвакуация из "Азовстали": что известно
- Как писал УНИАН, защитники Мариуполя неоднократно призывали власти к применению к ним процедуры экстракции.
- В частности, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волына призвал об эвакуации украинских военнослужащих с завода "Азовсталь"в Мариуполе.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что для спасения украинских военных, которые защищаются на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, привлечены влиятельные посредники и государства.
- По словам Зеленского, российская сторона не соглашается ни на один из предложенных вариантов эвакуации украинских военных из "Азовстали" в Мариуполе. А для деблокады города и завода, в частности, военным путем пока нет необходимого оружия.
- В конце апреля украинской стороне совместно с ООН и Международным Комитетом Красного Креста удалось организовать эвакуацию мирных граждан, которые находились в бомбоубежищах на территории завода.
- Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что всех женщин детей и пожилых людей удалось вывезти с "Азовстали". Однако по предварительным оценкам, в бомбоубежищах завода еще остаются гражданские.
- Президент Зеленский сообщил о работе над вторым этапом эвакуации для спасения медиков и раненых. А в Нацгвардии объявили о подготовке процедуры экстракции защитников города.
- 11 мая, на брифинге бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов отметил, что сейчас проведение операции по деблокированию завода "Азовсталь" потребует значительных усилий и большого количества войск.
- В свою очередь Верещук заявила, что на территории завода могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них тяжелораненые.
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