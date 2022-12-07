По его словам, в роте осталось лишь 30 живых оккупантов.

Российский оккупант в Донецкой области рассказал маме о больших и потерях и пьянке на фронте. Об этом сообщает Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины, которое обнародовало перехваченный телефонный разговор.

Российский военный рассказал, что он с другими оккупантами уже четыре дня не спят, потому что "кругом мокро, они в воде, холодно и все время пьют водку". Как видно из аудиозаписи, мать оккупанта поняла, что он уже пьян и во время телефонного разговора. При этом оккупант отмечает, что он выпивает и ему становится лучше.

"Вы не представляете, какая здесь ситуация. Здесь поле и лесополоса, а впереди "хохлы" и не дай бог наступление, а у нас тут тридцать человек во всей роте осталось... Как тут не пить? Только пить здесь и надо", - добавил он.

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Оккупант рассказал, что водку привозят из города и все в роте "сбрасываются" на выпивку.

Попойка в российской армии

Как сообщал УНИАН, кое-где из-за массовой пьянки, руководство оккупантов запрещают употреблять спиртное. В частности, 12 ноября в оперативной информации Генерального штаба ВСУ отмечалось, что на временно захваченных территориях Херсонской области ухудшается морально-психологическое состояние и дисциплина русских солдат. В частности, в населенном пункте Геническ введено "сухой закон", а оккупационная власть изъяла и вывезла спиртные напитки со складов, магазинов, ресторанов и других мест общественного питания.

Навеселе ходят не только российские солдаты, но и руководство России. Так, экс-депутат Госдумы рассказал о алкогольную зависимость Медведева. По его словам, Путин убрал Медведева с поста премьера РФ именно за его постоянные пьянки.

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