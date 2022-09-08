Противник сосредоточен на удержании занимаемых рубежей и дистанционных действиях, за день 6 раз атаковал авиацией позиции ВСУ.

На юге страны за день уничтожено более 100 оккупантов около 40 единиц вражеской техники и два склада боеприпасов.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг", информируя о ситуации в зоне ответственности.

Как отмечается, основное внимание противника сейчас сосредоточена на удержании занимаемых рубежей и дистанционных действиях - артиллерийские и минометные обстрелы, авиационные и ракетные удары по нашим позициям и мирным населенным пунктам.

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За день враг 6 раз атаковал авиацией позиции украинских защитников. Из тяжелой ствольной артиллерии обстрелял Марганецкую территориальную общину. Попал по территории промышленного предприятия, пострадавших среди гражданского населения нет.

"Нашей авиацией нанесено 13 ударов, по логистическим и управленческим объектам вражеских войск. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили свыше 370 огневых задач, в результате чего оккупантов стало меньше на 108, танков в них - на 5, реактивных систем залпового огня "Град" на 3", - говорится в сообщении командования "Юг".

Также уничтожено 15 единиц авто-бронетехники, 10 гаубиц и орудий тяжелой артиллерии, 120 мм миномет, 2 пусковые установки С-400, радиолокатор наведения К С-300 и два склада вражеских боеприпасов в Николаевском районе, информирует командование.

Напомним, на Херсонщине ВСУ уничтожили баржу с оккупантами и боевой техникой.

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