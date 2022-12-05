Оккупанты продолжают вывоз в Россию запасов сельхозпродукции.

В Херсонской области участились случаи грабежей российскими оккупантами частных домов в населенных пунктах вдоль левого берега Днепра.

Кроме того, в связи со значительными потерями в подразделениях оккупантов в Херсонской области отмечаются случаи дезертирства. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook по оперативной ситуации по состоянию на 18:00.

"Участились случаи грабежей частных домов, расположенных в населенных пунктах вдоль левого берега реки Днепр временно занятой территории Херсонской области", - рассказали в Генштабе.

Видео дня

Отмечается, что подразделения российских оккупационных войск продолжают совершать противоправные действия в отношении гражданского населения на временно занятых и оккупированных территориях Украины.

"Так, в городе Старобельск Луганской области продолжается расквартирование мобилизованных военнослужащих российских оккупационных войск в частных домах", - говорится в сообщении.

В поселке Ольгино Каховского района Херсонской области оккупанты продолжают вывозить запасы сельскохозяйственной продукции местных агропредприятий в России.

Ситуация в Херсонской области

Сейчас на временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты усилили фильтрационные меры. Захватчики проверяют транспорт, документы и телефоны у всех граждан на въезде в Геническ.

По данным Генштаба, 1 декабря россияне вывели отдельные подразделения из Алешек, а 3 декабря оттуда вывезли всех коллаборантов с семьями.

По оценке аналитиков ISW, ВСУ способны сорвать усилия россиян с удержания своих оборонительных позиции на оккупированной части Херсонщины.

Вас также могут заинтересовать новости: