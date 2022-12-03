Ранее предателей забрали с территории Новой Каховки.

Российские оккупанты вывезли всех коллаборантов из временно захваченных Олешек. Вместе с предателями уехали их семьи. Куда именно отправили жителей, сотрудничавших с врагов, неизвестно.

Информацией об этом поделились в Центре национального сопротивления. В сообщении на официальном сайте сказано: "Россияне вывезли всех коллаборантов с временно оккупированного города Олешки (Херсонская область). Так, были вывезены все представители оккупационной администрации и полицаи. Вместе с ними на автобусах вывезли семьи предателей".

Ранее аналогично поступили с коллаборантами в Новой Каховке. Из города вывезли не только членов оккупационной администрации, но и тех, кто принимал участие в совместных рейдах с рашистами против местного населения, запугивал граждан и принуждал к сотрудничеству с врагом.

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Ситуация на левобережной Херсонщине: последние данные

С 3 по 5 декабря будет проходить эвакуация украинцев, которые остались в дачных поселках на временно оккупированной территории, и не успели или не смогли приехать в Херсон.

В населенных пунктах на левом берегу Днепра оккупанты усилили фильтрационные мероприятия. Они проверяют транспорт, документы и телефоны у всех граждан на въезде в Геническ.

По данным Генштаба ВСУ, 1 декабря рашисты вывели отдельные подразделения из Олешек и рассредоточили их вдоль участка автомобильной дороги по направлению к Голой Пристани.

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