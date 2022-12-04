Сейчас враг усиливает "полицейское" давление на оккупированной части Херсонской области.

Российские оккупанты после бегства с правого на левый берег Днепра в Херсонской области понимают, что поражение неизбежно.

Несмотря на это, захватчики усиливают "полицейское" давление на мирное население Украины. Об этом сообщила в эфире телемарафона руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские военные проводят обыски и проверки среди гражданского населения и пытаются выявить патриотов.

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"Методы оккупантов не меняются, они продолжают давить на людей, продолжают вербовать на сотрудничество", - добавила Гуменюк.

Пресс-секретарь отметила, что оккупированный левый берег Херсонской области тоже будет освобожден. По ее мнению, украинцы понимают, что ВСУ близко.

"Местные понимают, что к левому берегу достаточно близко", - подытожила Гуменюк.

Ситуация в Херсонской области: последние новости

С 3 по 5 декабря проходит эвакуация украинцев, которые остались в дачных поселках на временно оккупированной территории и не смогли приехать в Херсон.

Сейчас на временно захваченной территории региона интервенты усилили фильтрационные меры. Они проверяют транспорт, документы и телефоны у всех граждан на въезде в Геническ.

По данным Генштаба, 1 декабря россияне вывели отдельные подразделения из Олешек, а 3 декабря оттуда вывезли всех коллаборантов с семьями.

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