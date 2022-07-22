Он также добавляет, что в наступление оккупанты ходят, чтобы только "отхватить" и вернуться.

Реальность на линии соприкосновения контрастирует с "победными" картинками, которые российская пропаганда рисует для своей аудитории. Так, в Изюме, что на Харьковщине, оккупанты ходят в наступление, чтобы лишь "отхватить" и вернуться.

Об этом в одном из последних перехватов СБУ признался захватчик, который разговаривал со своей женой.

В Изюме пацанов так гоняли, что все они "кончились". Их по пешеходному мосту гоняли без танков, без БМП... и просто так бегали туда. Сбегают, пиз*ы получат и обратно прибегут – описал "наступления" армии РФ на Изюмском направлении оккупант.

Он также рассказывает, что пойти в наступление на своем направлении оккупанты уже не могут, потому что у них мало людей. Поэтому им не под силу захватить даже одну деревню.

Поехали – пиз*ы получили 20 человек убило, 100 раненых – добавляет захватчик.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля враг потерял около 39 тысяч военных, 150 человек ликвидированы за последние сутки. Наибольшие потери противник несет Криворожском и Бахмутском направлениях.

Как сообщал УНИАН, по данным украинской разведки, в воинских частях РФ, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, накануне отправки в зону боевых действий оккупанты выводят технику из строя, чтобы избежать отправки на войну.

Вас также могут заинтересовать новости: