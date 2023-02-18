По словам Бигарь, где-то, возможно, на местах есть недостаточно профессиональные люди. Из-за чего и "всплывают" ролики в сети о якобы нехватке продуктов или о других проблемах.

Командир минометного взвода Ольга Бигарь с позывным "Ведьма" дала интервью Наталье Мосейчук. Офицер ВСУ рассказала, хватает ли в армии продовольствия и боеприпасов.

"В подразделениях, например, очень такая частая история, когда начинают видеть "зраду": "у нас нет продовольствия и боеприпасов", — говорит военная. По ее словам, это случается не в ее подразделении, а в смежных.

"Ведьма" признается, что такая история - не редкость. И это ее и удивляет, и возмущает одновременно. Она не может сказать, что у ВСУ нет еды, нехватка боеприпасов - тоже неправда, по ее словам.

По словам Бигарь, где-то, возможно, на местах есть недостаточно профессиональные люди. Ведь у нас происходит рандомная комплектация подразделений.

"Кто-то может не до конца понимать свои обязанности, кто-то не до конца читал устав, и может не выполнять их в совершенстве", — отметила офицер ВСУ.

Также у "Ведьмы" спросили, как на ситуацию на фронте повлиял скандал с коррупцией в Минобороны. По ее словам, бойцы не очень обратили на это внимание, потому что у них есть боевые задачи. Заниматься этим делом должны спецслужбы.

Скандал в Минобороны Украины и кадровые перестановки

24 января после скандала с закупкой пищевых продуктов для воинских частей заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Впоследствии был освобожден от должности директора Департамента государственных закупок Минобороны Богдан Хмельницкий.

На фоне громкого скандала Резников заявил, что решение, быть или не быть ему министром обороны, в соответствии с Конституцией, принимает президент.

13 февраля Резников объявил о представлении документов на согласование кандидатур на должности своих заместителей.

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