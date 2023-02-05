По словам министра, эти подозрения не касаются вопроса питания.

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал информацию об объявлении подозрения бывшим чиновникам министерства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции. Комментируя дела в отношении Богдана Хмельницкого и Вячеслава Шаповалова, Резников сказал: "В отношении гражданина Хмельницкого. Был назначен аудит мною в июле работы Департамента закупок. По всем вопросам. Когда мы получили промежуточные выводы аудита в декабре, он был отстранен от занимаемой должности".

Он добавил, что правовой порядок в Украине базируется на принципе невиновности.

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"Если правоохранительные органы до сих пор не завели дело или не вручили подозрение, не применили меру пресечения, - это означает, что даже у правоохранительных органов на этот момент еще не было достаточно фактов для возбуждения дела или задержания", - отметил министр.

Резников добавил, что в отношении Хмельницкого происходило взаимодействие с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.

"И он был, по моему письменному обращению, еще летом направлен в Службу безопасности Украины на прохождение полиграфа, соответствующего исследования. И я получил соответствующие выводы этой экспертизы. Поэтому это и было основанием для отстранения и принятия дальнейших управленческих решений. В дальнейшем он был уволен", - заверил министр.

Он напомнил, что Хмельницкий является военнослужащим в звании полковник.

"Во время военного положения военнослужащего уволить не так просто. Его можно только перемещать где-то. Нет увольнения из армии во время войны. Поэтому действительно, если будет доказано обвинительным приговором и будет решение суда, что он совершил преступление, то мы поймем, по каким фактам", - сказал министр.

В то же время он отметил: "Я вам скажу больше: по моей информации, не раскрывая тайны следствия, подозрения, которые вручены двум лицам, которых вы назвали, не касаются вовсе питания. Они касаются совершенно других ситуаций. И с этим разбирается правоохранительная система".

Резников также добавил, что по состоянию на сегодня ему неизвестно ни одного факта вручения кому-то подозрения или применения меры пресечения в виде задержания по любому чиновнику МОУ, что связано с системой закупки питания, контрактами, которые стали предметом исследования журналистов.

Скандал с закупками у Минобороны

24 января после скандала с закупкой услуг питания для воинских частей заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку. В декабре 2022 года был отстранен от обязанностей, а в январе 2023 года уволен с должности директора Департамента государственных закупок Минобороны Богдан Хмельницкий.

1 января в СБУ обвинили Хмельницкого в растрате государственных средств. По материалам следствия, этот чиновник закупил для Вооруженных сил почти 3 тыс. бронежилетов на более 100 млн грн. Впрочем, по данным нескольких независимых экспертиз, эти изделия не соответствуют требованиям IV класса бронежилетов и не могут должным образом защитить украинских воинов. Ему объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 ("препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований"); ч. 5 ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"); ч. 2 ст. 28 ("совершение уголовного правонарушения группой лиц") Уголовного кодекса.

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