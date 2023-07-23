У Шойгу заявляют о том, что уничтожили все спланированные к удару цели.

Министерство обороны Российской Федерации признало свою причастность к ночному удару по Одессе, но традиционно соврало о целях атаки.

В своем Телеграмм-канале ведомство Шойгу цинично утверждает, что ВС РФ нанесли удары по объектам в Одессе, "где готовились террористические акты против РФ":

"Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса".

Кроме того, в России после удара по собору в Одессе начали разгонять информацию, что на этих объектах находились иностранные наемники. Минобороны РФ врет, что в храм попала ракета украинской системы ПВО.

"Все спланированные к удару цели уничтожены", - написали в Минобороны России.

Россия нанесла удар по Одессе 23.07.2023

В ночь на 23 июля Россия нанесла очередной ракетный удар по Одессе и области, в результате которого 1 человек погиб, 22 пострадали, среди последних есть дети.

В результате российской атаки повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, а также разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП.

В СНБО Украины заявили, что главная цель ракетных атак россиян на Одессу и регион - это попытка полностью изолировать выход Украины к Черному морю и не допустить восстановление функционирования "зернового коридора".

Зеленский прокомментировал ракетные удары российских оккупантов по Одессе и пригрозил захватчикам ответом.

Напомним, в ночь на воскресенье, 23 июля, российские захватчики атаковали Одесскую область 19 ракетами разных типов, украинская ПВО уничтожила девять вражеских воздушных целей.

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